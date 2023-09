Xiaomi TV A2: visione senza limiti a 159€

Corri su Unieuro per assicurarti un’offerta bomba da non perdere assolutamente! Oggi acquisti la Xiaomi TV A2 32″ a soli 159,99 euro, invece di 249,90 euro. Che prezzo esplosivo! Con quasi 100 euro di risparmio rendi il tuo intrattenimento smart ottenendo una visione senza limiti. Infatti, il design full-screen con display ad alta risoluzione garantiscono un’esperienza immersiva e coinvolgente da subito.

Tra l’altro, con Unieuro, hai anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio. Inoltre, puoi sempre decidere di pagare in 3 rate a Tasso Zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. In questo modo l’importo scende a soli 53,33 euro al mese, senza interessi, con prima rata al momento dell’acquisto e le altre due nei mesi appena successivi. Niente male vero?

Xiaomi TV A2: l’eccellenza a prezzo stupefacente

Assicurati una Xiaomi TV A2 a un prezzo spettacolare! Grazie a questa incredibile televisione smart hai tutto il necessario per goderti i tuoi contenuti preferiti sia in chiaro, con il nuovo digitale terrestre o la piattaforma satellitare, sia in streaming, con Android TV. I due altoparlanti integrati, con tecnologia di decodifica Dolby Audio, offrono un suono perfetto e potente. E con miTV+ accedi a un mondo di contenuti pazzeschi.

Acquistala ora a soli 159,99 euro, invece di 249,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

