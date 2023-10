Xiaomi TV A2: ERRORE di PREZZO su Unieuro

In probabile errore di prezzo, su Unieuro con il Sottocosto, acquisti la Xiaomi TV A2 con soli 159,99 euro, invece di 249,90 euro. Meno di 160 euro per una fantastica smart TV completa di tutto da 32 pollici. La quasi totale assenza di cornici sui tre lati la rende un prodotto premium di altissima qualità. Dotata di Android TV, hai tutte le tue piattaforme streaming preferite in un unico posto.

Tra l’altro, oltre a essere compatibile con i nuovi sistemi di trasmissione DVB-T2, è particolarmente pratica da utilizzare anche per le persone più anziane. Infatti, integrato nel telecomando, puoi sfruttare tutta la comodità di Google Assistant. Basterà la tua voce per trasmettere un canale, cercare un film o una serie TV e alzare o abbassare il volume.

Xiaomi TV A2: la tua finestra sul mondo che ami

A costo decisamente ridotto, solo su Unieuro Sottocosto e salvo esaurimento scorte, la Xiaomi TV A2 è la tua nuova finestra aperta sul mondo che ami. Goditi tutti i tuoi contenuti preferiti con una qualità audio e video speciale. Lasciarti travolgere da un display ad alta risoluzione e da un audio super coinvolgente. Ti sembrerà di essere tu il protagonista. Puoi anche collegare le tue console per giocare senza sosta.

Acquistala subito a soli 159,99 euro, invece di 249,90 euro. Ricordati che con Unieuro hai la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio. Inoltre, grazie alla sua partnership con PayPal e Klarna, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.