Xiaomi TV A2 55": il cinema a casa tua solo oggi in offerta a 429€

La qualità oggi costa poco grazie al Mi Store che ha confezionato una promozione a tempo davvero interessante. Acquista la Xiaomi TV A2 55″ a soli 429,99 euro, invece di 549,99 euro. Si tratta di uno sconto pazzesco che ti permette di risparmiare ben 120 euro dal prezzo solito di listino. Con l’innovativo design dalle cornici ridottissime hai 55 pollici di pura visione.

Il suo display 4K Ultra HD Premium ti regala ad ogni immagine colori sempre vivi, dettagli speciali e una fluidità incredibile. Supportando anche il Dolby Vision, hai un livello di realismo ancora più elevato. Goditi il meglio grazie anche alla tecnologia Dolby Audio e DTS-HD. Sarai sempre al centro della scena sia mentre guardi un film, sia quando giochi al tuo videogioco preferito.

Xiaomi TV A2 55″: l’offerta che deve essere tua

Vai sul Mi Store e assicurati la Xiaomi TV A2 55″ a soli 429,99 euro. Oltre a garantire una qualità eccellente, hai anche tutta la comodità che cerchi in una smart TV. Infatti, con Google Assistant integrato, controlli molti dei comandi con la tua voce. In questo modo migliori notevolmente la tua interazione e puoi anche scoprire tantissimi contenuti altrimenti inesplorati.

In un unico posto hai la nuova televisione con digitale terrestre e tutte le tue piattaforme di streaming live e on demand. Grazie ad Android TV hai un ecosistema molto intuitivo e comodo per gestire tutti i tuoi programmi che ami. Cosa stai aspettando? Acquista ora la smart TV full-screen. Mettila nel carrello a soli 429,99 euro, invece di 549,99 euro.

