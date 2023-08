Xiaomi TV A2 43": su Monclick il PREZZO è ECCEZIONALE

Su Monclick trovi un’offerta eccezionale. Acquista subito la Xiaomi TV A2 43″ a soli 248,99 euro, invece di 449,99 euro. Si tratta di una promozione eccellente che questo shop online ha deciso di inserire nel nuovo volantino Speciale TV. Questo televisore smart è un’eccellenza perché integra la comodità di avere tutte le piattaforme streaming e il digitale terrestre in un unico posto.

Tra l’altro, con Monclick, hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione. Inoltre, puoi decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 82,99 euro al mese. Devi solo selezionare come metodo di pagamento PayPal o Klarna e seguire le istruzioni che ti compariranno a video per ottenere questo mini finanziamento molto vantaggioso in pochissimi click.

Xiaomi TV A2 43″: scopri la nuova dimensione dell’intrattenimento

La Xiaomi TV A2 43″ è la scelta ideale per chi non ha troppo spazio a casa, ma non vuole rinunciare a un ampio schermo di qualità. Grazie alla qualità Ultra HD 4K Premium con MEMC ti assicuri immagini sempre perfette, ricche di dettagli e dai colori super vivaci. Inoltre, l’innovativo design con cornici ridottissime rende ancora più immersivi i contenuti che stai guardando.

Entra nella scena grazie alla combinazione di due tecnologie superiori: il supporto a Dolby Vision, Dolby Audio e DTS-HD. Con Google Assistant integrato basta dire Hey Google per impartire comandi senza l’uso del telecomando. E con Android TV preinstallato hai tutte le app, i giochi e le piattaforme streaming che vuoi. Acquista subito questo televisore di ultima generazione a soli 248,99 euro, invece di 449,99 euro. Consegna gratuita e rate tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.