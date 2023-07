Xiaomi TV A2 43": una BOMBA di TV a soli 289€ su Unieuro

Scegli Xiaomi TV A2 43″ a soli 289 euro, invece di 449,99 euro. Questa super offerta la trovi solo da Unieuro solo online. Oltre a questo ottimo risparmio hai anche inclusa la consegna gratuita direttamente a domicilio. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da 96,33 euro al mese. Un’occasione così non si butta mai via! Rivoluziona il tuo intrattenimento con questa smart TV.

Di ultimissima generazione, questo modello è un vero portento. Il display Ultra HD 4K Premium da 43 pollici è uno spettacolo. Grazie al design innovativo con cornici ridottissime rende immersivo ogni contenuto. Guarda film, serie TV, documentari, cartoni animati a una qualità pazzesca. Puoi anche giocare senza perdere un briciolo di qualità. Supporta anche la tecnologia Dolby Vision per immagini ancora più dettagliate.

Xiaomi TV A2 43″: tecnologia, qualità e comodità al tuo servizio

Oggi a un piccolissimo prezzo ti assicuri la Xiaomi TV A2 43″. Grazie a Unieuro la trovi solo online e ti arriva a casa tua senza costi aggiuntivi. Con Google Assistant integrato, questa smart TV integra tecnologia a comodità senza pari. Usa la tua voce per cambiare canale, aumentare il volume, cercare un contenuto da guardare. Android TV è intuitivo e ti garantisce un’esperienza utente all’avanguardia per poter accedere alle tue piattaforme streaming preferite in un attimo.

Il telecomando Bluetooth a 360° ti regala un controllo più libero da qualsiasi angolazione e i comandi rapidi ti danno accesso immediato a Netflix o Prime Video. Approfitta subito di questa offertona di Unieuro Solo Online. Acquista subito questo portento a soli 289 euro, invece di 449,99 euro. Puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero con PayPal o Klarna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.