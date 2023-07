Xiaomi TV A2 43" 4K: visione senza limiti a soli 249€ su Unieuro

Approfitta subito dei mega sconti del Sottocosto di Unieuro. Oggi stesso ti assicuri una stupenda smart TV a un prezzo speciale. Acquista la Xiaomi TV A2 43″ 4K a soli 249,90 euro, invece di 449,90 euro. Dotata di ogni comfort, ti assicura una visione senza limiti con una qualità estrema. Non per altro è compatibile con la tecnologia Ultra HD 4K.

Dotata di un display da 43 pollici, porta il cinema a casa tua offrendoti immagini sempre perfette e dettagliate. I suoi software e il sistema operativo gestisce i contenuti per migliorarli durante la riproduzione in tempo reale. Supportando anche il Dolby Vision sono assicurati dettagli ancora più speciali durante la visione e un’immersione ancora più realistica nella scena.

Xiaomi TV A2 43″ 4K: con Unieuro anche tasso zero

Grazie a Unieuro, oggi non solo ti aggiudichi la Xiaomi TV A2 43″ 4K a soli 249,90 euro, ma puoi anche decidere di pagarla in 3 rate a tasso zero. Questo grazie al fatto che puoi decidere di scegliere PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Così hai accesso a un mini finanziamento in pochi click che non richiede alcuna garanzia per attivarlo. Niente male vero?

Allora cosa stai aspettando? Scegli questa smart TV completa di tutto. Con Android TV hai accesso a tutto il tuo streaming in un attimo e una velocità estrema. Avendo Google Assistant integrato puoi anche gestire diversi comandi con l’uso della voce. In un attimo hai la lista dei contenuti che vuoi vedere semplicemente utilizzando un comando vocale. Acquista ora la A2 43″ 4K a soli 249,90 euro, invece di 449,90 euro.

