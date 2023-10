Xiaomi TV A2 32": prezzo ridicolo con il SOTTOCOSTO di Unieuro

Acquista ora la Xiaomi TV A2 32″ a soli 159,99 euro, invece di 249,90 euro. Questo super prezzo, decisamente ridicolo per un televisore smart eccezionale, lo trovi solo online grazie al Sottocosto di Unieuro. Preparati a godere di una visione senza limiti. Il design innovativo con cornici sottilissime regala un’immersività senza paragoni. Con Android TV hai tutte le tue piattaforme di streaming e i tuoi giochi preferiti subito disponibili.

Xiaomi TV A2 32″: ottimo televisore smart per tutti i giorni

Lo Xiaomi TV A2 32″ è un ottimo televisore smart, completo di funzionalità e ricco di dettagli. Compatibile con il nuovo digitale terrestre 2023, permette anche di accedere ai contenuti multimediali e streaming semplicemente premendo un tasto del comodissimo telecomando Bluetooth. Con Google Assistant integrato, ti basta dire “Hey Google” per gestire i comandi di questa televisione. Con un suono Dolby Atmos e DTS Virtual:X Sound ogni interazione è avvolgente.

Metti subito in carrello questo affare. Con soli 159,90 euro ti arriva a casa un televisore pazzesco! Approfitta del Sottocosto Solo Online di Unieuro. La consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto sono inclusi nel prezzo. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 53,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

