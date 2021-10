Xiaomi ti scalda il cuore con questo prodottino che è una BOMBA (-42%)

Questo autunno si sta iniziando a far sentire e se mentre lavori o studi alla scrivania inizi a sentir freddo devi per forza fare qualcosa! In previsione dei mesi invernali, ti consiglio di acquistare questo mini riscaldatore firmato Xiaomi: ha dimensioni ridottissime e funziona una meraviglia. Lo trovi su AliExpress a soli 37,23€ grazie allo ribasso del 42% e al coupon del venditore.

In più l'IVA è già inclusa, la spina è europea e le spedizioni sono velocissimi. Cosa aspetti?

Mini riscaldatore Xiaomi: niente più brividi di freddo

È vero, scaldarsi le mani con una bella tazza di the caldo o di cioccolata è veramente delizioso… Ma se devi lavorare o studiare, mica puoi stare con le mani in mano! Per questo ti sto suggerendo il mini riscaldatore Xiaomi che non solo non ti occupa spazio a quantità, ma ti mantiene caldo senza la necessità di diventare un mostro delle coperte.

Ovviamente arriva con la spina europea quindi non hai bisogno di adattatori o chissà cosa. Per iniziarlo a utilizzare non devi che attaccarlo alla corrente e tac: il gioco è fatto. Ti riscalda in un batter d'occhio emanando una piacevole arietta calda che arriva proprio al tuo petto e in più non ti mette mai in pericolo visto che ha un sistema di protezione super efficiente.

Puoi decidere due tipi di rotazione:

statico;

da destra verso sinistra.

Insomma, non è fantastico?

Se ti piace questo prodotto Xiaomi ti ricordo che puoi acquistarlo su AliExpress a soli 37,23€ grazie al doppio sconto. Per ottenerlo non devi che collegarti alla pagina ufficiale, scegliere la tipologia di spina e completare l'acquisto.