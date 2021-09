Se stare fermo con le mani non è il tuo forte, un fantastico Mi Fidget Cube è ciò che fa al caso tuo. Xiaomi colpisce ancora ideando questo piccolo giocattolino che non solo ti fa passare lo stress, ma ti diverte persino.Disponibile su AliExpress diventa tuo con una spesa irrisoria: solo 2,80€, ma approfittane perché si tratta di un'offerta a tempo limitatissimo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Mi Fidget Cube: piccolo ma soddisfacente

Non hai ancora capito di cosa si tratta? Non ti preoccupare perché a primo acchito non è così semplice. Questo piccolo cubo formato da pezzi di plastica è un classicismo antistress… Ma che dovrai montare tu. Ebbene sì, il colosso cinese ti delizia con questa sua invenzione che arriva a casa tua in una colorazione random tra quelle disponibili e sarà tutta scomposta. Con un po' d'ingegno passerai una mezz'oretta a capire come congiungere i vari pezzetti per ottenere, alla fine dei giochi, un cubo che potrai muovere come meglio vorrai tra le mani.

Spoiler: c'è il libretto d'istruzioni all'interno, non avere paura.

L'idea dietro questo oggettino è di fornirti qualcosa da muovere tra le dita per sciogliere i nervi e sbizzarrirti. Finalmente le cuticole delle tue dita potranno gridare di gioia! È così piccolo che potrai portarlo sempre con te, infatti entra perfettamente nella tasca di un jeans.

Patito di gadget? Con l'offerta in corso puoi pensare di collezionarli persino tutti.

Quindi se sei pronto ad avere un nuovo amico che ti possa sollevare dall'ansia, acquista questo gioiellino Xiaomi su AliExpress . Lo aggiungi al carrello e lo acquisti a soli 2,80€ grazie alla promozione in corso. Arriva in Italia gratuitamente e in qualche settimana di tempo, alla fine non avrai neanche sorprese perché l'IVA è già inclusa nel prezzo.

Ps: se sei nuovo utente hai un bonus esclusivo e lo paghi solo 0,01€

