Un gioiellino tecnologico oggi in offerta. Stiamo parlando del termometro igrometro smart di Xiaomi dotato di sensori super precisi con la presenza anche di una connessione Bluetooth per poter leggere i dati direttamente dall'apposita applicazione. Grazie ad Amazon potete portalo a casa a 5,99 euro con spedizioni assolutamente rapide e gratis in tutto il territorio italiano.

Xiaomi termometro igrometro: caratteristiche principali

Grazie al suo display LCD ad alta visibilità potrete tenere sempre sotto controllo la temperatura domestica e la percentuale di umidità. Potrete decidere comodamente se posizionarlo su un muro oppure su un mobile perché tanto a garantirvi la massima precisione ci pensano i sensori di precisione integrati all'interno del dispositivo.



Grazie alla connessione Bluetooth e all'apposita applicazione per Android e iOS, potrete leggere in tempo reale i dati rilevati e non solo. Infatti, potrete anche gestire le funzionalità supplementari, come ad esempio la “Baby Mode” che serve per monitorare l'ambiente per capire se è adeguato e sufficientemente confortevole per i più piccoli.

Insomma, un vero e proprio gioiellino, che potete acquistare a un prezzo davvero ridicolo su Amazon. Con 5,99 euro vi portate l'eccellente termometro igrometro smart di Xiaomi a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

