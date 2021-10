Xiaomi, termometro igrometro di precisione: chicca WOW, 12€

Il termometro igrometro di Xiaomi Miiiw è una chicca sconosciuta ai più. Eppure è su Amazon e – sebbene sia dotato di doppio sensore di precisione – lo porti a casa a 12€ circa appena. Completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantita dai servizi Prime.

Xiaomi: termometro igrometro in gran sconto su Amazon

Non è menzionato direttamente il brand, per questo è difficile riconoscerlo. Basta comunque una rapida ricerca su Internet (cerca il “Miiiw NK5253”) per capire che questo gioiellino è parte dell'ecosistema del colosso cinese.

Un ampio display ad altissima visibilità, perfetto per tenere sotto controllo temperatura e livello di umidità ambientali. Dati rilevati da una coppia di sensori ad alta precisione, che aggiornano le informazioni dello schermo ogni 10 secondi.

Inoltre, c'è un praticissimo grafico, che segnala rapidamente il livello di comfort ambientale. A completare le informazioni, l'orario e la data.

Decidi se posizionarlo su un mobile oppure al muro: è così curato estaticamente, da essere il perfetto complimento d'arredo per qualsiasi ambiente.

Qualità e bontà del prodotto sono facilmente verificabili dando un'occhiata alle quasi 6000 recensioni lasciate direttamente su Amazon, relative al prodotto. Non perdere l'occasione furba del momento: completa rapidamente l'ordine e porta a casa questo eccezionale termometro igrometro by Xiaomi a 12€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.