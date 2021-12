Xiaomi, tagliaunghie a 4€ su Amazon: un gadget DA AVERE

Si, Xiaomi fa anche un tagliaunghie e il bello è che costa poco, è realizzato in acciaio inossidabile e a casa arriva con custodia. Lo puoi prendere direttamente su Amazon: completa l'ordine per averlo a 4,99€ soltanto (invece di 9,98€)con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: tagliaunghie a prezzo ridicolo su Amazon

Uno sfizio, un prodotto che – comunque – è utile e necessario. Il colosso cinese non tralascia la qualità nemmeno per i piccoli oggetti e si vede subito. Io ne ho uno e sono rimasta super stupita quando mi è stato consegnato corredato di custodia.

Realizzato con lame ben affilate, non manca di effettuare tagli precisi e la manicure si può completare grazie alla limetta integrata. Quando finisci di usarlo puoi lavarlo senza remore: non teme il contatto con l'acqua perché è realizzato in acciaio inox. Alla fine, lo riponi nella sua custodia che evita al prodotto di aprirsi per errore e – comunque – lo protegge dai graffi.

Insomma, non solo un gadget. Il tagliaunghie di Xiaomi è realizzato con attenzione ai dettagli e si vede. Non perdere l'occasione di toglierti uno sfizio, portando a casa questo prodotto a 4,99€ invece di 9,98€ da Amazon: completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni assolutamente gratuite.