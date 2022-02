Xiaomi: tablet da scrittura 13" super PREMIUM a 23€, prezzone Amazon

Torna in sconto a prezzo pazzesco l'eccellente tablet da scrittura di Xiaomi, con pannello da ben 13,5″. Un dispositivo assolutamente super premium, ben diverso da quelli della concorrenza, che ti consente di prendere appunti, scrivere grafici o disegnare. Tutto, evitando lo spreco di carta e riducendo al massimo l'ingombro della stessa.

Un prodotto che arriva a casa con in dotazione il suo pennino specifico, che puoi conservare direttamente su un lato del dispositivo quando non lo usi, grazie al sistema magnetico. Grazie alle promozioni del momento, puoi portarlo a casa a 23€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Scorte disponibili in forma super limitata.

Xiaomi: tablet da scrittura in sconto eccezionale su Amazon

Un prodotto curato e rifinito nei minimi dettagli. Non un dispositivo qualsiasi e nemmeno un giocattolo. Questo gioiellino è pensato per consentirti di prendere appunti, ma anche disegnare, creare grafici e dare spazio alla tua creatività.

Quando hai finito, premi un pulsante – cancelli tutto – e ricominci. Se per qualche motivo hai la necessità di conservare quanto hai appena creato, puoi facilmente digitalizzarlo. Infatti, l'ampio pannello è pensato per consentirti di scattare rapidamente una foto con lo smartphone e salvare il tuo contenuto. Volendo, puoi migliorarlo ancora di più con una qualsiasi delle applicazioni gratuite per effettuare una scansione.

Insomma, questo eccezionale tablet da scrittura di Xiaomi, con il suo ampio pannello da 13,5″, è un ottimo prodotto. A questo prezzo, con il pennino in dotazione, è un vero e proprio affare. Completa rapidamente l'ordine da Amazon per accaparrartelo a 23€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.