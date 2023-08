Xiaomi svela il Redmi K60 Ultra, un nuovo flagship POTENTISSIMO

Xiaomi ha da poco annunciato il nuovissimo Redmi K60 Ultra, un flagship eccezionale dotato di classificazione IP68, con ben 24 GB di RAM, con una fotocamera principale Sony IMX800, un processore di fascia alta e molto altro ancora. Il dispositivo è stato accompagnato dal pieghevole di nuova generazione, il Mix Fold 3.

Redmi K60 Ultra: le specifiche tecniche

Questo Redmi K60 Ultra è lo smartphone del sub brand di Xiaomi più esclusivo che vi sia; vediamo insieme quali sono le sue caratteristiche complete. Partiamo dal design e notiamo subito che ha un’estetica differente da quella dei fratelli Redmi K60, K60 Pro e K60E. Osservandolo, somiglia moltissimo allo Xiaomi 13 che conosciamo bene (e che ‘è anche in sconto su Amazon a 799€, spese di spedizione incluse). La back cover presenta un pannello curvo ai lati. Posteriormente c’è anche il modulo fotografico di grandi dimensioni ed è certificato IP68 contro acqua e polvere. È il primo smartphone di Redmi con tale protezione.

Il device dispone di uno schermo OLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 1,5K e frequenza di aggiornamento di 144Hz. C’è una selfiecam posta al centro dell’unità. La luminosità di picco è di 2.600 nit. Sotto la scocca c’è un chipset MediaTek Dimensity 9200 Plus coadiuvato da tanta RAM LPDDR5x (fino a 24 GB) e da 1 TB di spazio su memorie UFS 4.0. Arriva con il chip di imaging PixelWorks X7; la skin è la MIUI 14 basata su Android 13. Sul fronte fotografico troviamo tre ottiche con sensore principale Sony IMX800 da 50 MP con OIS al seguito, ultrawide da 8 Mega e snapper macro da 2 Mpx. Anteriormente c’è una selfiecam da 20 Megapixel. Troviamo poi due altoparlanti stereo, un blaster IR, motore di vibrazione dell’asse x e fingerprint posto sotto il pannello. La batteria è da 5000 mAh con fast charge via cavo da 120W. I prezzi partono da ¥ 2.599 (al cambio sono 360 dollari) per la versione 12+256 GB. Viene venduto in verde, nero e bianco. Da noi in Europa potrebbe giungere con il moniker “Xiaomi 13T Pro“.

