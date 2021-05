Xiaomi ha appena compiuto il suo terzo anniversario dall’arrivo ufficiale in Italia e proprio nel nostro paese, secondo un recentissimo report celebra un altro importantissimo obiettivo raggiunto. La compagnia è il secondo venditore di smartphone nel nostro mercato, superando anche Apple, per il primo trimestre del 2021.

Xiaomi supera Apple in Italia

Un risultato impressionante quello del colosso cinese, che continua a crescere in Europa (e anche sul nostro mercato) in modo esponenziale. Guardando l’analisi di Canalys dei top vendor, la crescita in Italia rispetto al 2020 è addirittura del 91%.

Postivi i dati anche per l’Europa, dove viene mantenuta la seconda posizione come per il nostro mercato, con una crescita dell’85% rispetto al 2020.

Il resto del podio, prever in modo stabile la presenza di Samsung al primo posto mentre scende al terzo Apple, che comunque è cresciuta rispetto al 2020 sia in Italia che nel resto d’Europa.

Grande entusiasmo per i risultati del colosso cinese da parte di Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia:

“Siamo estasiati da questo ennesimo successo. Non poteva esserci modo migliore per festeggiare il terzo anno qui in Italia. Abbiamo lavorato con impegno e determinazione per portare sul mercato prodotti incredibilmente innovativi e per offrire esperienze sempre più smart, quindi vogliamo ringraziare tutte le persone che continuano a darci fiducia, supportandoci ogni giorno”.

