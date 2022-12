Xiaomi SUPER WiFi: segnale potente ovunque con 12€ (solo Amazon)

Con un prodotto come questo, potrai finalmente smettere di dover dare di matto quando la rete WiFi non funziona correttamente. Questo ripetitore di Xiaomi permetterà al segnale di rimbalzare, rinforzarsi ed arrivare correttamente in ogni angolo della casa. Bastano pochi minuti per abbinarlo al tuo router, posizionarlo dove la connessione inizia a perdere potenza e iniziare subito a usarlo per navigare con tutti i tuoi dispositivi.

Complice un super sconto Amazon a tempo limitato, puoi portarlo a casa a 12€ circa appena adesso. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Un prodotto super compatto e super facile da utilizzare. Sistemalo – collegandolo a una presa di corrente elettrica – dove noti che la copertura della rete wireless inizia a perdere potenza. Abbinalo (tramite applicazione per smartphone) al tuo router e il gioco è fatto.

Puoi collegare, sfruttando la rete WiFi 2,4 Ghz, fino a ben 64 dispositivi. Per questo motivo, questo eccezionale ripetitore WiFi di Xiaomi è anche un’ottima soluzione per la casa smart. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon, completa l’ordine al volo per prenderlo a 12€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.