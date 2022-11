Xiaomi, SUPER robot lava e spira in profondità a prezzo FOLLE (-39%)

Se non ne puoi più di perdere ore e ore del tuo tempo per le pulizie di casa, il Black Friday ti viene incontro dandoti la possibilità di acquistare il super robot per le pulizie Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P in offerta su Amazon. Infatti, con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare ben 135€, hai finalmente la possibilità di mettere le mani sul validissimo robot hi-tech pagandolo appena 214€ con consegne rapide e completamente gratuite.

Realizzato con materiali di buon livello e con un design tipico dei robot per le pulizie dei brand più blasonati del settore, il robot per le pulizie ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto ogni punto di vista.

Prezzo regalo su Amazon per il super robot delle pulizie di Xiaomi

Con ben 3 modalità di pulizia, il robot del colosso cinese spazza e lava contemporaneamente per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Dotato di numerosi sensori e algoritmi di nuova generazione che gli permettono di mappare con precisione ogni ambiente, puoi decidere livelli differenti di pulizia in base alla stanza in cui transiterà.

Con una potenza aspirante di ben 2100 Pa e una batteria da 3200 mAh che ti garantisce una pulizia completa per una superficie di ben 180 m², puoi personalizzare ogni aspetto della pulizia tramite l’applicazione compatibile con iOS e Android.

Insomma, cosa stai aspettando? Riprendi il controllo del tuo tempo libero e metti subito nel carrello l’ottimo robot per le pulizie di Xiaomi. In occasione del Black Friday puoi risparmiare ben 135€ sul prezzo di vendita standard grazie a uno sconto del 39%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.