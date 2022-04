Xiaomi super prezzi: con il codice sconto eBay fai il pieno di tecnologia

Mai perdere le speranze, perché con la primavera oltre ai fiori sbocciano anche gli sconti. Infatti, con eBay hai accesso a tantissimi prodotti Xiaomi a prezzi davvero bassi e vantaggiosi. L'unica cosa è ricordarsi di inserire il codice coupon “ITMIFEST22” prima del check out. In questo modo avrai diritto a un ulteriore sconto del 15%, fino a un massimo di 50 euro.

Come la nuovissima Xiaomi Mi Band 6 tua a soli 34,84 euro, invece di 40,99 euro. Un affare che si vede già da lontano. Questo personal trainer eccezionale sarà sempre al tuo fianco. Stiamo parlando del marchio n. 1 tra i wearable che, per la sua precisione, si può anche chiamare smartwatch.

Impermeabile, puoi portarla con te sempre, anche durante le tue sessioni di nuoto. La durata della batteria è garantita fino a 7 giorni e, grazie alla ricarica veloce, in sole 2 ore è già al 100%. Il suo morbido bracciale in TFU è adatto a qualsiasi sport ed è studiato per non causare alcuna reazione allergica.

Xiaomi: applica il 15% di sconto sui migliori prodotti grazie a eBay

Il nuovissimo codice coupon di eBay è davvero un portento. Inserisci “ITMIFEST22” prima di concludere l'ordine e avrai un ulteriore sconto del 15% sui migliori prodotti Xiaomi in vetrina. Un'occasione imperdibile per farsi una scorpacciata di tecnologia e, perché no, togliersi anche qualche sfizio.

Meglio scegliere salute e funzionalità con l'incredibile Xiaomi Mi Watch Lite. Mettilo nel carrello a soli 50,15 euro, invece di 59 euro, grazie al codice coupon “ITMIFEST22“. Seleziona il colore che preferisci tra quelli disponibili all'acquisto. Potrai abbinarlo con gli oltre 1000 quadranti da applicare al suo fantastico schermo.

Avrai tutto sotto controllo grazie al suo ampio display da 1,4″ TFT Color Touch. Resistente all'acqua potrai portarlo con te fino a 50 metri di profondità. Inoltre, potrai tenere sempre sotto controllo la frequenza cardiaca 24 ore su 24 così come il monitoraggio del sonno.

Insomma, Xiaomi propone prodotti di alta qualità a prezzi competitivi che, se ribassati ulteriormente da eBay, diventano un vero e proprio regalo con il codice coupon “ITMIFEST22“.