Xiaomi Summer Sale: la nuova PROMO fa impazzire tutti

Continua la Smart Summer con Xiaomi Summer Sale, una nuova promozione che sta facendo impazzire tutti. Sono davvero “troppi” gli sconti su tantissimi prodotti del brand. Oggi puoi portarti a casa l’eccellenza a prezzi low cost, da outlet. Approfittane subito e scegli quello che ti serve. La consegna è gratuita e alcune offerte ti permettono anche di pagare in comode rate a tasso zero.

Ad esempio, in promozione c’è la fantastica Xiaomi Smart Band 7 a soli 34,99 euro, invece di 59,99 euro. Si tratta di un’occasione speciale al suo minimo storico. Con un display AMOLED alta risoluzione da 1,62 pollici, hai tutto quello che ti serve per salute, benessere e forma fisica. Personalizza lo schermo con oltre 100 quadranti personalizzati. Monitora la tua salute con i sensori professionali. Allenati con oltre 110 modalità sportive.

Xiaomi Summer Sale: un mondo di risparmio hi-tech

Entra nel mondo del risparmio con Xiaomi Summer Sale. Approfitta dei tantissimi sconti disponibili su un’infinità di articoli hi-tech. Cambia smartphone, migliora la tua vita a casa con prodotti per la salute, rendi più smart le pulizie, scopri il tablet giusto per te. Goditi il giusto relax mentre il robot aspirapolvere lavora per te. Insomma, con questa nuova promozione da oggi puoi rendere la tua routine quotidiana più smart.

Ad aspettarti c’è anche la Mi Smart Air Fryer a soli 89,99 euro, invece di 119,99 euro. Molto più di una friggitrice ad aria, completamente smart, ha la capacità di rendere ogni tuo piatto speciale. Cottura più sana con meno olio e povera di grassi. Frigge ad aria, cuoce al forno, prepara Yogurt, disidrata la frutta e decongela. Tutto in un unico dispositivo smart.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.