Xiaomi su Amazon, promo da CAPOGIRO: 3 bombe a meno di 22€ che mai penseresti

Questo non è un semplice termometro igrometro. Questo gioiellino del colosso cinese è un prodotto super premium, che fa della presenza di schermo e-ink, ad alta visibilità e con consumi energetici bassissimi, il suo principale punto di forza. I sensori di precisione, aggiornano in tempo reale i dati relativi a temperatura e umidità e ti permettono di averli sempre sotto controllo. Inoltre, puoi leggere anche l’orario e – grazie a una simpatica faccina che cambia umore – puoi capire in tempo reale qual è il livello di comfort ambientale. Accaparratelo adesso a 19,99€ appena.

Con la bella stagione alle porte, un buon speaker wireless Bluetooth da portare in giro è proprio quello che ci vuole per ascoltare la musica che ami di più in qualsiasi contesto. Grazie alle promozioni in corso, questo dispositivo di alta qualità puoi prenderlo a un prezzo sensazionale. Elegante nel design, resiste senza problemi al contatto accidentale con l’acqua: è pensato per resistere all’esterno. La batteria integrata ricaricabile a lunga durata, ti garantisce un sacco di ore di ascolto senza il vincolo dei cavi: basta effettuare l’abbinamento in Bluetooth allo smartphone e sarà subito pronto all’uso. Prendilo adesso a 19,99€ soltanto, è un ottimo affare.

Per finire in bellezza, il mio gadget preferito in assoluto. Il tablet LCD da scrittura con display da 13,5″ e pennino premium in dotazione. Usalo per prendere appunti, scrivere o disegnare: basta premere un pulsante per cancellare tutto e ricominciare. Se prima desideri salvare quanto scritto però, nessun problema: sarà sufficiente una foto allo schermo con lo smartphone e potrai digitalizzare tutto. Nessuno spreco di carta, nessun pesante blocco degli appunti da portare in giro: è super sottile e leggero, costruito con materiali di alta qualità e con un appeal estetico elegante e raffinato. Prendendolo in mano, si percepisce immediatamente la qualità di questo utile gadget che, è bene sottolinearlo, ha una superficie di scrittura decisamente ampia da ben 13,5″. Accaparratelo al volo a 21,99€ appena.



