Xiaomi su Amazon: 5 prodotti economici che NON conoscevi

Scommetto che questi prodotti economici, parte dell'ecosistema di dispositivi Xiaomi e disponibili su Amazon, non li conosci. Non perché tu sia poco informato: semplicemente si tratta di dispositivi parte della “catena ecologica” del colosso cinese. Non riportano il marchio, ma ti sfido a cercare su Google ognuno di loro: scoprirai che è così.

Sai qual è il bello di scegliere prodotti come questi? Semplice: costano tutti pochissimo e sono di qualità. Ottieni tanto, spendendo poco. Pronto? Ti stupirai.

Xiaomi: ottimi prodotti economici su Amazon

Il primo è un bellissimo smartwatch, molto elegante e dotato di tutte le funzionalità base per assisterti nel quotidiano. Si tratta del modello Haylou LS05 ed è dotato di ottima autonomia energetica (fino a 20 giorni), 12 modalità sportive integrate, diverse funzionalità dedicate alla salute e gestione capillare delle notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. Lo porti a casa a 45€ circa appena, un vero e proprio affare.

Il secondo prodotto è utilissimo, il classico “mai più senza”, che – una volta provato – diventa indispensabile. Questo dispositivo è in grado di assolvere a due funzioni: asciuga le scarpe (prevenendo i cattivi odori portati da acqua che ristagna e sudore) e scalda le tue calzature, prima che tu le indossi. L'asciugascarpe è fondamentale nella stagione invernale, ma sono in pochi a conoscerne l'esistenza. Il modello di Sothing è una bella idea regalo, da fare o da farti: lo porti a casa a 20€ circa appena.

Il terzo è un gadget carinissimo, oltre che utile. Si tratta della sveglia smart Cleargrass. Un dispositivo multiuso, che integra anche un termometro e un igrometro: temperatura ambientale e umidità, sempre sotto controllo. Dotato di ampio display ad alta visibilità (con retroilluminazione opzionale) ogni parametro del dispositivo lo gestisci via app, collegandolo allo smartphone attraverso il Bluetooth. Gruppi di sveglie e suonerie, gestisci tutto dal telefono. Un bel gadget, che porti a casa a 20,50€.

Il quarto dispositivo è perfetto per la cura dei capelli. Questo tagliacapelli di Enchen è utilizzabile anche sulla barba ed è dotato di batteria integrata (ricarica tramite porta USB C) e sistema facilitato per regolare la lunghezza. Super preciso e impermeabile, lo porti a casa a 15,98€ appena.

Per finire, un potente aspirapolvere. Deerma DX700 funziona a cavo per garantire al motore da 600W di offrirti performance super elevate, senza i classici limiti della batteria. Elimini rapidamente ogni residuo di sporco dal pavimento, ma anche da altre superfici: basterà combinare gli accessori in dotazione per raggiungere praticamente qualsiasi angolo o fessura. Un design futuristico, che strizza l'occhio alla maneggevolezza: lo porti a casa a 59€ circa appena.

Visto? Quanti di questi prodotti dell'ecosistema Xiaomi, che puoi trovare su Amazon, conoscevi già? Scegli il tuo preferito e non preoccuparti: su ognuno, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.