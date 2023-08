Xiaomi sta sviluppando un sistema operativo proprietario per smartphone

Xiaomi sembra che stia sviluppando un sistema operativo proprietario compatibile con Android così da competere, in un futuro prossimo, in Cina con HarmonyOS di Huawei e nel resto del mondo invece, con Google.

Andiamo con ordine: l’OEM cinese leader del mercato continua a realizzare prodotti su prodotti ma oggi apprendiamo che intende puntare molto anche sul software e non solo sui componenti hardware. Di fatto, la compagnia prevede di realizzare solo l’1% di profitti dalla vendite delle future auto smart ma mira a guadagnare dai servizi software relativi alla vettura. Il futuro è nelle app e negli abbonamenti, dunque. Ma i progetti non finiscono qui: secondo gli ultimi report, Xiaomi starebbe creando un sistema operativo AOSP per smartphone, ma non solo. Si estenderebbe anche a device wearable, tablet, e molto altro ancora.

Cosa sappiamo del sistema operativo di Xiaomi?

Stando a quanto rivela l’insider Digital Chat Station, pare proprio che Xiaomi stia lavorando ad un sistema operativo compatibile con tantissimi dispositivi. Sarà ovviamente AOSP, ovvero Android Open Source e potrebbe essere adattato perfino ai veicoli smart di prossima uscita. Se ricordate però, la compagnia cinese non è l’unica a voler realizzare un proprio sistema operativo. Anche Huawei ha adottato questa policy sin dal 2019 con il suo HarmonyOS e più volte abbiamo visto i tentativi di Samsung con idee e prototipi di un software che non è mai riuscito ad uscire dallo stato “prototipale”. Inoltre, sembra che Xiaomi sappia che non bisogna puntare il tutto per tutto su Google (vedasi l’esperienza della rivale Huawei); gli ostacoli però, sono tanti. BigG fornisce infatti Android per tutti i telefoni del marchio asiatico; senza il parco app, i clienti internazionali non acquisterebbero facilmente un terminale ex-novo con un software “grezzo”.

Ad ogni modo, per ora è solo un rumor e non sappiamo se e quando vedremo un sistema operativo by Xiaomi che, secondo i leaks, potrebbe essere nominato “miOS”; restate connessi. Intanto, noi vogliamo consigliarvi l’ottimo Xiaomi 13 Lite 5G che su Amazon costa solo 414,25€, spese di spedizione incluse.

