Xiaomi, SORPRESA su Amazon: friggitrice ad aria smart a prezzo SHOCK (89€)

L’unica, inimitabile, friggitrice ad aria smart di Xiaomi torna a sorpresa su Amazon a prezzo spettacolare. Un elettrodomestico che, una volta provato, diventa il tuo migliore amico in cucina. Dalle verdure, alla carne, passando per surgelati, pesce e non solo: è perfetta per rustici, ottimi lievitati, brioche e altre preparazioni. So bene di cosa ti racconto perché ce l’ho e, semplicemente, la adoro!

Inoltre, ha un cuore intelligente e non è da sottovalutare: dopo averla abbinata a Internet tramite WiFi, potrai gestire le cotture tramite applicazione per Android e iOS, farle partire da remoto (anche mentre sei fuori casa!) e scoprire nuove ricette. Per me è un aiuto incredibile: mi capita diverse volte di far partire la cottura mentre sono in giro e trovare la cena pronta una volta rientrata. Un vero gioiello! Dopo un lungo periodo di assenza, finalmente torna disponile su Amazon con uno sconto golosissimo: completa l’ordine al volo per prenderla a 89,99€ invece di 119,99€. La ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Inutile sottolineare che questo elettrodomestico non solo è l’ideale per cuocere praticamente qualsiasi cosa in poco tempo, ha anche altri due vantaggi almeno:

consuma poca elettricità rispetto a un forno: la cottura a 360 gradi taglia i tempi in modo consistente, quindi rimane in funzione per meno tempo;

rispetto a un forno: la cottura a 360 gradi taglia i tempi in modo consistente, quindi rimane in funzione per meno tempo; quello che cucini con questo gioiellino è molto meno pesante perché non richiede l’aggiunta di grassi, pur offrendoti patatine croccanti, panzerottini fragranti e non solo.

Insomma, un prodotto incredibilmente versatile, intelligente e comodissimo. La friggitrice ad aria smart di Xiaomi è un l’alleato in cucina per chi ha poco tempo, ma desidera mangiare bene e sano. Approfitta adesso del fantastico ritorno in promozione su Amazon e portala a casa a 89,99€ invece di 119,99€. Le spedizioni, rapide e gratuite, sono garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.