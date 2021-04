Lo speaker smart di Xiaomi, con a bordo l’assistente vocale Xiao AI, ora puoi averlo spendendo appena 9,99€ da Gshopper. Ti serve però il nostro speciale codice sconto: “4B3F0D9D40” per risparmiare e godere di spedizioni gratuite.

Speaker smart di Xiaomi in offertona

Cosa puoi fare con questo gioiellino ultra portatile? Sicuramente, dopo averlo collegato in Bluetooth allo smartphone, potrai usarlo per ascoltare la tua musica preferita con ottima qualità audio. La batteria integrata ti permetterà di godere di 6 ore di riproduzione, prima di dover sfruttare l’ingresso USB C per la ricarica della batteria.

Inoltre, come anticipato, questo speaker supporta l’assistente vocale Xiao AI, seppur solo in lingua inglese, per il momento. Potrai rivolgerti a lui utilizzano direttamente la voce. Insomma, uno sfizio che ogni fan del colosso cinese dovrebbe potersi togliere.

Per avere subito questo speaker smart compatto di Xiaomi, devi solo mettere il prodotto nel carrello, direttamente su Gshopper e poi – prima di effettuare il pagamento – inserire il codice sconto “4B3F0D9D40”.

Come anticipato, le spedizioni sono assolutamente gratuite, seppure non rapide. Cacciatore seriale di offerte ed occasioni? Le migliori le trovi sul canale Telegram di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

