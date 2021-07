La casa smart, l'ufficio smart: quanti dispositivi connessi a Internet! Il povero router ne risente e la connessione, inevitabilmente, è lentissima. La soluzione ce l'ha Xiaomi e ora costa solo 11,20€ su Amazon con spedizioni rapide e gratis. Pochissimi pezzi in super sconto.

Xiaomi: l'eccellente router è in gran sconto

Non un router qualsiasi, ma un prodotto pensato per rendere al massimo in caso di molti dispositivi collegati contemporaneamente. Perché? Beh, ti basti pensare che puoi connetterne fino a 64 contemporaneamente e che la connessione si basa sul WiFi 2,4 Ghz a lungo raggio: se il router è in sala e – per esempio – la lampadina in cucina, non ci saranno problemi di copertura.

In più, questo gioiellino è anche smart: c'è un'applicazione dedicata attraverso la quale puoi gestire ogni impostazione.

A renderlo così potente e stabile poi ci pensano le quattro antenne, in grado di inviare un segnale potente e di lungo raggio. Non sarà un problema raggiungere qualsiasi dispositivo, anche se lontano dal router di Xiaomi.

Non preoccuparti nemmeno della configurazione iniziale: è semplicissima e guidata. Colleghi il tuo gioiellino al router principale e poi ci vorrà un attimo. Pochissimo tempo per migliorare radicalmente la qualità della rete WiFi di casa.

Approfitta adesso dell'offerta a tempo e porta a casa questo eccezionale prodotto a prezzo assurdo: 11,20€ appena da Amazon con spedizioni rapide e gratis. Sii rapido però: pochissimi pezzi a disposizione!

Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home