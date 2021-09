Oltre ad annunciare ufficialmente il suo nuovo smartphone Xiaomi Mi 11T e tablet Xiaomi Pad 5, il colosso cinese svelerà tra poche ore anche la sua Xiaomi Smart TV Q1E da 55 pollici, l'indossabile Mi Band 6 NFC e il sistema AX3000 Mesh.

TV Q1 e EMi Band 6 NFC e : dettagli

Il rumor racconta che l'azienda sta per annunciare la nuova Smart TV Q1E, con l'obiettivo di rafforzarsi nel mercato globale delle TV intelligenti. Sfortunatamente, non si sa molto su questa nuova televisione, anche se le indiscrezioni suggeriscono che potrebbe essere una versione rinominata della smart TV da 55 pollici della compagnia già disponibile in Cin

Oltre alla smart TV, Xiaomi svelerà anche la nuova Xiaomi Band 6 NFC che probabilmente verrà fornita con lo stesso set di funzionalità dell'originale Band 6, con l'ovvia modifica dell'NFC. Inoltre, se la fitness band arriverà sui mercati europei con l'NFC, potrebbe offrire il supporto per i sistemi di pagamento senza contanti.

Per quanto riguarda le specifiche, dovrebbero includere uno schermo AMOLED da 1,56 pollici con supporto per oltre 130 quadranti, il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca 24 ore su 24, il sensore SpO2 e il rilevamento automatico dell'allenamento per sei esercizi differenti.

L'azienda cinese rivelerà anche il suo nuovo sistema AX3000 Mesh: per ora disponibile solo in Cina, da domani potrebbe arrivare anche in Europa. Guardando le presunte specifiche, AX3000 Mesh dovrebbe essere fornito della rete mesh Wi-Fi 6 Gigabit a 2,4 GHz dual-band 5G, che racchiude 256 GB di memoria e il supporto per larghezza di banda di 160 MHz. Il dispositivo può contemplare fino a 128 dispositivi alla volta e ha una velocità di trasferimento massima fino a 3000 MB al secondo.

Xiaomi

Elettronica