Xiaomi: smart TV Android 32" a prezzo SHOCK, solo 197€ (sconto 47%)

Questa smart TV Android di Xiaomi, con pannello da 32″, è la soluzione ideale se serve un buona pannello, che strizzi l'occhio al budget. Approfittando dello sconto Amazon del momento, puoi prenderla a 197€ appena con spedizioni assolutamente gratuite. Lo ricevi in una manciata di giorni da vendite terzo.

Un design compatto, che ben si presta per camere da letto, camerette e cucina. Un televisore già pronto per il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 e non solo. Il suo cuore smart è dotato del migliore dei sistemi operativi per grandi pannelli. Avrai da subito a disposizione una marea di possibilità, a partire dallo streaming dei tuoi contenuti preferiti, direttamente da applicazioni come Netflix, DAZN, Discovery+, Prime Video e non solo.

Xiaomi: un'ottima smart TV Android 32″ a prezzo pazzesco

La accendi, la colleghi a Internet in WiFi e – tramite il telecomando in dotazione – accedi a una marea di funzionalità impensabili sul tuo vecchio televisore. Scarichi applicazioni dallo store ufficiale di app, inclusi browser Web e giochi e non solo.

Ovviamente, hai a disposizione tutte le maggiori piattaforme di contenuti audio e video in streaming. Scegli il tuoi preferiti e goditeli sul nuovo televisore. Impugna il telecomando, premi il pulsante di Google Assistant e interagisci con l'assistente vocale per chiedergli informazioni oppure gestire la casa smart.

Insomma, devi solo scegliere dove preferisci posizionarla: meglio su un mobile o sopra la TV? Deciso quello, dovrai solo godere delle immagini in alta definizione. Che si tratti dei canali del nuovo digitale terrestre oppure di un film in streaming, sarà un piacere.

Il compromesso ideale per prestazioni e dimensioni. A questo prezzo poi risulta un vero e proprio affare. Non perdere l'occasione di risparmiare il 47% sull'ottima smart TV Android di Xiaomi con pannello da 32″. Prendila a 197€ appena: completa adesso l'ordine e godi di spedizioni assolutamente gratuite in una manciata di giorni, da venditore terzo. Sii veloce, si tratta di uno sconto super limitato.