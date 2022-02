Xiaomi: smart TV Android 32” a 196€, SCONTACCIO su Amazon del 47%

Un ottimo affare del sabato sera. La smart TV Android Xiaomi 4A, perfetta per avere un mondo di intrattenimento a disposizione, è in sconto a 196€ circa appena. Risparmi il 47% e le spedizioni sono assolutamente gratuite: completa l’ordine adesso, a disposizione ci sono pochissimi pezzi.

Xiaomi: la smart TV 32” è in gran sconto

Bella e di design, è il prodotto perfetto per cucina o camera da letto. Una giusta dimensione di schermo, con risoluzione HD, che ti permetterà di godere non solo di tutti i nuovi canali del digitale terrestre DVB T2. Questo gioiellino è pronto a offrirti molto di più.

Infatti, grazie alla presenza del migliore sistema operativo per televisori, potrai avere accesso a una marea di contenuti. Tutto quello che più ti piace seguire in diretta streaming oppure on demand, sempre a portata di telecomando. Puoi scaricare le applicazioni e i giochi che preferisci e goderteli su grande schermo.

Ciliegina sulla torta, basta premere un tasto sul telecomando e sarai immediatamente in grado di interagire con l’assistente vocale di Google.

Insomma, la smart TV Android di Xiaomi è molto più di una televisione. Il momento di fare un ottimo affare su Amazon, portandola a casa a 196€ circa appena, è adesso: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni (da venditore terzo) sono assolutamente gratuite. Disponibilità limitata.