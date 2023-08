Xiaomi Smart Blender: molto più di un frullatore, solo oggi a 69€

Chiamarlo frullatore sarebbe riduttivo, anche se fa parte della famiglia. Con lo Xiaomi Smart Blender hai molte funzioni in più come miscelazione a caldo e a freddo, spremitura e frantumazione. Approfitta subito dell’offerta lampo che trovi solo oggi sul Mi Store Italia. Acquistalo ora a soli 69,99 euro, invece di 149,99 euro. Un grande risparmio per un grande prodotto che ti aiuterà in cucina, mantenendo una dieta alimentare sana e ricca di nutrienti.

Grazie a questo dispositivo, completamente gestibile anche tramite app da remoto, puoi miscelare bevande calde o fredde secondo necessità. Puoi preparare fino a 1,2 litri di bevande calde o 1,6 litri di bevande fredde per volta grazie all’ampio boccale con comoda maniglia. Inoltre, puoi preparare agevolmente frullati salutari, succhi freschi e ghiaccio tritato, ottimo in questi giorni di arsura.

Xiaomi Smart Blender: non chiamarlo solo frullatore

Con Xiaomi Smart Blender hai un ottimo alleato in cucina. Frulla, miscela, prepara e trita. Grazie al potente motore con frequenza variabile puoi avere subito a portata di mano potenza aggiuntiva per miscelare rapidamente e con precisione. Inoltre, grazie al controllo intelligente con app tocchi lo schermo del tuo smartphone e invii una ricetta. Tra l’altro puoi anche avvalerti della programmazione anticipata fino a 12 ore con 4 ore di isolamento termico.

I comandi sul dispositivo sono semplici ed efficienti. La pratica manopola OLED e i pulsanti a sfioramento assicurano un’esperienza utente piacevole e sempre ottimale. Dotato di 8 lame di acciaio inossidabile garantisce una miscelazione multiangolo per ricette speciali. Il contenitore è in vetro borosilicato. Infine, il dispositivo è dotato di pulizia intelligente. Acquistalo solo oggi a 69,99 euro, invece di 149,99 euro.

