Xiaomi Smart Band 8 Pro: finalmente UFFICIALE, con tante novità

Xiaomi Smart Band 8 Pro è finalmente stata presentata ufficialmente (in Cina). Vanta un grande display a 60Hz, dispone del supporto somatosensoriale e ha molte altre funzioni interessanti.

Nel corso di un evento di lancio tenutosi in Cina poche ore fa, Xiaomi ha annunciato diversi nuovi device; dal tablet Pad 6 Max al telefono Redmi K60 Ultra, ma non solo. La Smart Band 8 Pro è arrivata insieme al pieghevole ed è l’erede della Smart Band 7 Pro vista lo scorso anno. Ha uno schermo più grande della variante “non pro” e offre tante altre features di rilievo; si può dire che colma il divario che vi è fra fitness tracker e smartwatch. Non sappiamo quando verrà presentata in Europa, quindi se siete interessati al modello vecchi (Smart Band 7 Pro) sappiate che è in sconto su Amazon a 43,22€.

Xiaomi Smart Band 8 Pro: le funzionalità più interessanti

Partiamo dal design; c’è un quadrante rettangolare privo di pulsanti fisici; i cinturini si possono cambiare. Lo schermo AMOLED misura 1,74 pollici con risoluzione di 336 x 480 pixel, luminosità di picco di 600 nit, supporto a ben 16,7 milioni di colori e AOD al seguito. Può resistere all’acqua fino a 5 metri.

Presenta un cardiofrequenzimetro, ha il sensore SpO2, monitora la qualità del sonno e del ciclo mestruale per le donne. Può monitorare anche i livelli di stress e fornisce esercizi per la respirazione. Ci sono ben 150 modalità sportive. Curiosamente, conserva il sensore somatosensoriale che abbiamo già visto nella Smart Band 8 classica.

Non manca poi un chip GNSS con il supporto a ben cinque sistemi satellitari. C’è un assistente vocale e sappiate che dalla fitness tracker si potranno controllare altri dispositivi smart Xiaomi (grazie al Miaoxiang Center). È un notificatore, permette di accedere facilmente alla fotocamera e alla musica, c’è la torcia elettrica, la visualizzazione del meteo, delle notifiche e non solo. La batteria da 297 mAh assicura un’autonomia di ben 14 giorni con una carica completa. Costa CNY 399 ( al cambio circa 54 dollari) con il cinturino in TPU.

