Xiaomi Smart Band 7: tieniti in forma e spendi poco, solo 44€ su Amazon

Oggi puoi approfittare della tecnologia per stare in salute e tenerti in forma. E anche di questa ottima offerta che ho deciso di segnalarti. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Xiaomi Smart Band 7 a soli 44,49 euro, invece che 59,99 euro.

Questo è davvero un ottimo prezzo, anche perché questa smart band è una delle più apprezzate e acquistate degli ultimi tempi. Per cui con un ribasso del 26% non è da farsela scappare per nessun motivo. Potrai avere al polso un ottimo dispositivo che tiene traccia del tuo stato di salute e ti permette di migliorarlo notevolmente.

Xiaomi Smart Band 7: leggera, pratica e bellissima

Le smart band sono state progettate per chi non vuole avere al polso qualcosa di troppo pesante e ingombrante. Infatti Xiaomi Smart Band 7 ha un design leggero e comodissimo. Grazie al morbido cinturino in silicone non ti sembrerà nemmeno di averla.

Nonostante le dimensioni a un generoso display AMOLED da 1,62 pollici a colori, molto nitido e con un touch sensibile. Potrai mantenerti in forma scegliendo uno degli oltre 110 allenamenti sportivi. In tempo reale può tenere traccia ad esempio delle calorie che bruci, della variazione cardiaca e della durata dell’allenamento. Ovviamente è impermeabile all’acqua, fino a 5 ATM e ha una mega batteria in grado di durare per 14 giorni con una sola ricarica.

Non ci sono dubbi, oggi siamo di fronte a un’offerta strepitosa. Ma per riuscire ad avvalertene devi essere rapido. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Xiaomi Smart Band 7 a soli 44,49 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

