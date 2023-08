Xiaomi Smart Band 7: hai solo 24h per averla a soli 34,99€

Fantastica offerta sul Mi Store Italia legata all’estate. Solo per oggi acquisti la Xiaomi Smart Band 7 a soli 34,99 euro, invece di 59,99 euro. Si tratta di una promozione potente che ti permette di avere una delle smartband più amate al mondo a un prezzo super vantaggioso. Hai meno di 24 ore di tempo per aggiudicartela, salvo esaurimento scorte. Ti ricordiamo che hai la consegna gratuita inclusa.

All’occhio e al polso capisci subito che ti tratta di un dispositivo estremamente comodo e confortevole da indossare. Il suo display AMOLED da 1,62 pollici assicura un’alta risoluzione e offre la modalità always-on per ottenere le informazioni che vuoi con un solo sguardo. Grazie agli oltre 100 quadranti disponibili, puoi personalizzare lo schermo come vuoi e quando vuoi, così come i cinturini colorati.

Xiaomi Smart Band 7: sport, salute e benessere al tuo polso

Con la Xiaomi Smart Band 7 acquisti un personal trainer capace di migliorare le tue giornate in tre ambiti fondamentali. Sport: con oltre 110 modalità sportive, supporta i tuoi allenamenti registrando ogni dato fondamentale per comprendere meglio i tuoi sforzi in base agli obiettivi prefissi. Salute: con i suoi sensori che misurano regolarmente frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sonno e fasi del ciclo.

Benessere: con un'analisi professionale dell'allenamento VO2max per sapere sempre se ti stai allenando troppo o troppo poco.

