Xiaomi Smart Band 7: salute e forma fisica a meno di 40€ su eBay

Mantieni salute e forma fisica con un semplice, ma tecnologico dispositivo da polso a meno di 40 euro. Vai su eBay e acquista la Xiaomi Smart Band 7 a soli 39,99 euro, invece di 59,99 euro. Si tratta di un’occasione unica per ottenere la smartband numero 1 al mondo con 20 euro di sconto. Che opportunità pazzesca! Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da soli 13,33 euro al mese selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Grazie al suo display AMOLED da 1,62 pollici ad alta risoluzione con modalità always-on hai sempre sotto controllo qualsiasi informazione e notifica. Personalizza la tua nuova smartband con il tuo stile grazie agli oltre 100 quadranti disponibili. Segui il corso della tua salute attraverso una costante e precisa misurazione di livelli importanti come la frequenza cardiaca e l’ossigenazione del sangue. Allenati in modo professionale tenendo conto dell’analisi VO2max.

Xiaomi Smart Band 7: piccola solo nel prezzo e nelle dimensioni

Xiaomi Smart Band 7 è un’ottima smart band realizzata per essere comoda al polso e funzionale all’utilizzo. La trovi qui a soli 39,99 euro. Resistente all’acqua fino a 5 ATM, puoi portarla con te non solo sotto la doccia, ma anche in piscina o al mare. Supportando oltre 110 modalità sportive non hai più alcuna scusa per saltare l’allenamento. Mantieni la tua forma fisica scegliendo lo sport che vuoi grazie al supporto di questa smartband. Goditi le sue funzioni per 14 giorni senza una ricarica.

Aggiungila al carrello a soli 13,33 euro al mese. Infatti, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.