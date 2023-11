Xiaomi Smart Band 7 Pro: tanta tecnologia al posto ad un prezzo imperdibile

Se stai cercando un partner per il fitness che tenga traccia di ogni aspetto della tua salute, la Xiaomi Smart Band 7 Pro è ciò di cui hai bisogno. Con uno sconto del 10%, puoi acquistarla ora a soli 62,80€ invece dei 69,90€ del prezzo medio.

La Xiaomi Band 7 Pro presenta un ampio display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici. Questa è la prima volta che Xiaomi adotta un display così ampio su un braccialetto fitness. Il layout delle funzioni del display è simile a quello di uno smartphone, consentendoti di accedere facilmente a tutte le informazioni di cui hai bisogno senza dover sollevare il polso.

Con la Xiaomi Band 7 Pro, hai accesso a oltre 150 quadranti pronti per personalizzare il tuo braccialetto in base al tuo stile e alle tue esigenze. Grazie alla modalità Always-On Display, non dovrai più sollevare il braccio per accendere il display, puoi vedere l’ora e altre informazioni essenziali con un rapido sguardo.

Questo braccialetto fitness è dotato di un modulo GPS indipendente che supporta i cinque principali sistemi satellitari: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS. Ciò significa che puoi registrare i tuoi movimenti in qualsiasi momento, tracciando in modo accurato i tuoi allenamenti all’aperto.

La Xiaomi Smart Band 7 Pro è il tuo nuovo migliore alleato per il fitness. Con oltre 110 modalità di allenamento, puoi monitorare e registrare i tuoi allenamenti in modo dettagliato. Che tu sia un appassionato di corsa, nuoto, ciclismo o qualsiasi altra attività sportiva, questo braccialetto ha tutto ciò di cui hai bisogno.

Questo dispositivo monitora costantemente la tua frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue, permettendoti di comprendere il tuo corpo in tempo reale.

La Xiaomi Smart Band 7 Pro è il partner fitness perfetto, con un ampio display, un’ampia gamma di funzionalità e un design elegante. Con uno sconto del 10%, ora è il momento ideale per migliorare il tuo benessere. Non perdere l’occasione di portare a casa questo straordinario braccialetto fitness a un prezzo scontato.

