Xiaomi Smart Band 7 Pro: sconto SHOCK del 40%!

Sei alla ricerca di una smart band di ottima qualità, ma senza dover spendere un occhio della testa? Lo Xiaomi Smart Band 7 Pro è in sconto addirittura del 40% sullo store ufficiale Xiaomi, ma solo fino a esaurimento scorte. E, essendo uno dei modelli più interessanti e con più funzioni della gamma, con un ottimo rapporto qualità/prezzo, il nostro consiglio è di metterlo nel tuo carrello finché sei ancora in tempo!

Precisiamo anche che acquistare dallo store Xiaomi è una garanzia, sotto tutti i fronti. Non solo la spedizione è rapida e sicura ma, in caso di qualsiasi problema, avrete a disposizione l’ottima assistenza del brand!

La smart Band perfetta in sconto del 40% sullo store ufficiale Xiaomi

Questo dispositivo, nato per essere sempre al tuo fianco, presenta un sorprendente display AMOLED rettangolare da 1,64″. Il display offre una risoluzione di 280×456 pixel e una densità di 326 PPI, garantendo una chiarezza visiva eccezionale. Il vetro curvo 2.5D contribuisce a una sensazione di eleganza e raffinatezza, mentre il rapporto schermo-corpo del 70% fornisce un’ampia area di visualizzazione per qualsiasi notifica.

Con più di 150 quadranti pronti da mostrare, il display sempre acceso non affatica gli occhi, offrendo un’interfaccia più aperta e funzioni innovative. La luminosità del display, inoltre, si adatta automaticamente per garantire una lucentezza confortevole, grazie ai sensori di luce ambientale che regolano la visualizzazione in base alle condizioni circostanti. Per la prima volta, la band è dotata di un layout simile a uno smartphone, in modo che il testo e le icone siano più facili da toccare e da scorrere. L’estensione dello smartphone, inoltre, è diventata più comoda e intuitiva, portando la praticità al massimo livello.

Da menzionare anche l’app Xiaomi Fitness, che ha recentemente introdotto una nuova e coinvolgente funzione chiamata “Competizione”. Questa innovativa caratteristica ti consente di stabilire obiettivi di allenamento giornalieri personalizzati e di sfidare i tuoi amici a gareggiare per raggiungere quegli obiettivi. Che tu stia cercando di completare un numero specifico di passi, bruciare un certo numero di calorie o dedicare del tempo all’allenamento, la competizione sarà un’ispirazione per rimanere attivo e in forma!

Questa funzione non è solo una gara di prestazioni, ma anche un modo per imparare dai migliori. Puoi condividere i tuoi piani di allenamento e ricevere notifiche quando i tuoi amici iniziano nuove routine, consentendoti di trarre ispirazione dagli altri e migliorare continuamente le tue abitudini di fitness. Nel monitoraggio costante della tua salute, la Xiaomi Smart Band 7 Pro non trascura l’importanza del benessere cardiovascolare. Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca per tutto il giorno ti offre dati precisi e approfonditi. Ti consigliamo quindi di acquistare quanto prima la smart band, fintanto che è in sconto del 40%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.