Xiaomi Smart Band 7 Pro: già in PROMOZIONE su eBay

Quasi a metà prezzo in questo momento acquisti la Xiaomi Smart Band 7 Pro. Da poco uscita sul mercato, è la smartband numero 1 per funzionalità e apprezzamento da parte degli utenti. Su eBay è in offerta a un prezzo speciale. Mettila subito in carrello a soli 59,99 euro, invece di 99,99 euro (prezzo di listino ufficiale). Si tratta di un ottimo risparmio che non rinuncia alla migliore qualità disponibile.

Infatti, questo smartwatch di ultima generazione offre un display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici. Senza cornici, rende ancora più facile e piacevole consultare tutte le informazioni direttamente dal polso. Inoltre, ha anche il GNSS integrato. Quindi puoi impostare e monitorare la tua corsa in qualsiasi momento, con estrema precisione e molto rapidamente. Dai un’occhiata a tutti gli altri vantaggi.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: la smartband con i superpoteri

Con Xiaomi Smart Band 7 Pro hai oltre 110 Modalità Sportive supportate per il monitoraggio dei tuoi allenamenti. Inoltre, la potente batteria garantisce fino a 12 giorni di utilizzo con una sola ricarica. Personalizza come vuoi e quando vuoi il tuo orologio grazie a più di 150 quadranti realizzati alla perfezione. Tieni sotto controllo la tua salute grazie ai suoi sensori professionali.

Acquistala subito a soli 59,99 euro, invece di 99,99 euro (prezzo di listino ufficiale). Ricordati che con eBay non solo hai la consegna gratuita, ma – selezionando PayPal come metodo di pagamento – puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.