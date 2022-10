Xiaomi Smart Band 7 Pro fa capolino su Amazon in ANTICIPO: ecco dove

Xiaomi Smart Band 7 Pro è stato appena annunciato ufficialmente per il mercato europeo e italiano. L’edizione avanzata del celebre smartband è paragonabile – per funzionalità e design – a un vero e proprio smartwatch. Largamente atteso, l’uscita ufficiale su Amazon è prevista per il prossimo 7 ottobre. Tuttavia, facendo un giro sulla piattaforma, siamo stati in grado di individuare il dispositivo nella versione bianca e nera, venduto e spedito da Amazon stessa.

Attenzione però, è bene che tu conosca alcuni dettagli relativi al prezzo. Quello che abbiamo scovato noi, sebbene goda di spedizioni Prime gratuite, ha un prezzo di 97€ circa per l’edizione nera e 97€ circa per il modello bianco.

Al contrario, il prezzo ufficiale è di 99,90€ e non solo: per le prima due settimane di lancio (a partire dal 7 ottobre) sarà possibile accaparrarselo a 79,90€.

Ad ogni modo, se sei curioso e desideri essere fra i primissimi a portare a casa il nuovissimo smartband, c’è già la possibilità di farlo. I dispositivi non risultano ancora disponibili, ma lo saranno di sicuro a brevissimo: segnati i link, saranno certamente quelli che verranno aggiornati ufficialmente a partire dal 7 ottobre.

Vuoi essere fra i primissimi a portarlo a casa? Con un sovrapprezzo, puoi riceverlo (da venditore terzo, ma con spedizioni rapide e gratuite Prime) entro venerdì:

Bello, elegante e completo, questo interessante wearable è dotato di ampio display AMOLED da 1,64″ personalizzabile con oltre 100 quadranti. Sono ben 110 le modalità sportive a tua disposizione e non solo: c’è anche il supporto stand alone al GNSS (ovvero a tutti i maggiori sistemi di posizionamento, incluso il GPS) e la resistenza all’immersione in acqua fino a 5 metri.

Per finire, massimo supporto alla salute: controllo del battito cardiaco, della quantità di ossigeno nel sangue, della qualità del riposo notturno e non solo.

Insomma, Xiaomi Band 7 Pro è un concentrato di tecnologia di altissimo livello. Se desideri scoprirlo in anticipo su Amazon, ecco dove puoi trovarlo:

Segnati i link e tienili per il momento di apertura ufficiale delle vendite: vedrai i prezzi aggiornati. Spedizioni gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.