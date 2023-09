Xiaomi Smart Band 7 Pro è un computer da polso: esperienza MAGICA

Xiaomi Smart Band 7 Pro è il passo in avanti se vuoi avere un prodotto al polso che renda la tua vita nettamente più semplice e smart. Bella e avanzata in termini di tecnologia, questa smart band unisce l’utile al dilettevole: personalizzala a piacimento e non farne a meno.

Visto il piccolo sconto su Amazon non posso che consigliartela. Il ribasso non è elevato ma ti strizza l’occhio quindi collegati in pagina e completa l’ordine ad appena 65€ spaccati.

Come sempre, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi prime attivi sul tuo account.

Xiaomi Smart Band 7 Pro, al polso diventa un tuttofare

Tra tutte le caratteristiche che ha Xiaomi Smart Band 7 Pro proprio non so dirti quale è la migliore. Vorrei dedicare fin da subito due parole sul suo design di prima classe che al polso spicca con eleganza. Ciononostante è un accessorio perfetto per tutti i giorni e soprattutto non è ingombrante quindi per niente fastidiosa.

Il display è così ampio e luminoso da offrirti una visione perfetta a primo sguardo. In questo modo ti basta una occhiata per sapere cosa sta accadendo. In merito a cosa? Beh con i sensori integrati tieni sotto controllo sia salute che sport. In modo particolare ci sono indicatori per la frequenza cardiaca, il sonno, l’SpO2, lo stress e tanto altro ancora.

Le modalità sportive ammontano a 110 e tramite il triplice sistema GPS e l’impermeabilità fino a 5 ATM hai praticamente zero limiti.

Come altre feature ti posso dire che il quadrante è personalizzabile, ci sono le notifiche smart e la batteria ha un’autonomia di 12 giorni.

Cosa stai aspettando? Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare la tua Xiaomi Smart Band 7 Pro a soli 65€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide se hai i servizi prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.