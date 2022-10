Xiaomi Smart Band 7 Pro è su Amazon ed è in PROMOZIONE

Il nuovissimo e atteso Xiaomi Smart Band 7 Pro è finalmente disponibile in formula “venduto e spedito” da Amazon e non solo. Infatti, è anche in promozione ed è possibile accaparrarselo a 79,99€ invece di 99,99€. Un ottimo investimento, considerando che questo wearable è più simile a uno smartwatch che a uno smartband. Completa l’ordine al volo – se non è già finito – e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi prime.

Xiaomi Smart Band 7 Pro disponibile su Amazon

Il nuovissimo dispositivo del colosso cinese ha fatto attendere non poco il suo arrivo in via ufficiale anche sulla celeberrima piattaforma del colosso dell’e-commerce. Finalmente, a diversi giorni della commercializzazione, è possibile accaparrarselo e non solo: essendo veloci è anche possibile approfittare di un goloso sconto.

Un wearable con ampio display AMOLED da 1,64″, oltre 100 modalità sportive e massima attenzione alle funzionalità dedicate alla salute. Il momento è perfetto per risparmiare sull’acquisto direttamente su Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrarti Xiaomi Smart Band 7 Pro a 79,99€ invece di 99,99€ nella colorazione nera. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma a questo prezzo durerà certamente pochissimo. Disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.