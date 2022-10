Xiaomi Smart Band 7 Pro, è qui: dove trovarlo in PROMO lancio a 79€

Xiaomi Smart Band 7 Pro è ufficialmente in vendita da oggi, 7 ottobre. Un wearable che, considerando quanto è completo, è la perfetta via di mezzo fra smartband e smartwatch. Ampio display AMOLED da 1,64″, design curato ed elegante e un sacco di funzionalità dedicate a sport e salute.

Un dispositivo che, complici le promozioni di lancio, puoi portare a casa a prezzo decisamente interessante. Infatti, di listino ha un costo di 99,99€, ma solo per qualche giorno (o fino a esaurimento anticipato delle scorte) sarà possibile accaparrarselo a 79,99€. Dove acquistarlo con ben 20€ di sconto? Attualmente, online è possibile ordinarlo solo su mi.com, direttamente a questo indirizzo.

Per il momento, su Amazon non sembra essere disponibile in promozione. Tuttavia, se sei solito fare i tuoi acquisti sulla piattaforma, puoi comunque dare un’occhiata alle inserzioni disponibili:

Insomma, qualsiasi sia la soluzione scelta per l’acquisto, da oggi è possibile farlo. Xiaomi Smart Band 7 Pro, in assoluto il wearable più completo della celeberrima gamma di smartband, adesso è disponibile e non ti resta che metterlo al polso il prima possibile così da porte apprezzare il potenziale. Ricorda: il prezzo ufficiale è di 99,90€, resterà in promozione su mi.com solo per due settimane o anche meno, se le scorte dovessero andare esaurite prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.