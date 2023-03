Xiaomi Smart Band 7 Pro: a QUESTO PREZZO è da prendere subito

La Xiaomi Smart Band 7 Pro è un vero e proprio punto di riferimento del settore delle smart band ed ha tutte le carte in regola per diventare il dispositivo giusto per gli utenti più esigenti, alla ricerca di un fitness tracker oltre che di un dispositivo smart da accoppiare al proprio smartphone.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Xiaomi Smart Band 7 Pro al prezzo scontato di 79,99 euro invece di 99,99 euro. Si tratta di una promozione lampo che consente di accedere alla smart band ad un prezzo decisamente vantaggioso.

La Xiaomi Smart Band 7 Pro presenta specifiche complete e rappresenta la smart band ideale per soddisfare le necessità degli utenti più esigenti. Il dispositivo può contare su di un ampio display AMOLED, con diagonale da 1,64 pollici.

Da notare anche tante funzionalità smart con la possibilità di monitorare 110 modalità di esercizio. Non mancano tante possibilità di personalizzazione, con 100 quadranti disponibili per impostare lo stile desiderato alla propria smart band. Ottima anche l’autonomia con circa 12 giorni di utilizzo continuato.

