Xiaomi Smart Band 7: prezzo STRACCIATO al Prime Day

Con il Prime Day le sorprese non sono mai finite. Acquista subito la Xiaomi Smart Band 7 a soli 39 euro, invece di 59,99 euro. Si tratta di una super occasione da prendere al volo che nessuno dovrebbe perdere. La numero 1 al mondo oggi è a un prezzo stracciato su Amazon. Tra l’altro con consegna gratuita se sei un cliente Prime. Niente male vero? Allora sbrigati, prima che termini in sold out o venga modificato lo sconto.

Comoda da indossare, questa smartband è molto divertente da utilizzare. La configuri in un attimo e puoi addirittura personalizzarla con oltre 100 quadranti disponibili al download. Sfrutta le sue funzionalità dal suo caratteristico display rettangolare con tecnologia AMOLED da 1,62 pollici. La nuova batteria garantisce un’autonomia di ben 14 giorni con una sola carica. Impermeabile, puoi usarlo in acqua fino a 5ATM.

Xiaomi Smart Band 7: con il Prime Day è quasi in regalo

Approfitta ora del Prime Day per aggiudicarti la Xiaomi Smart Band 7 a soli 39 euro. Grazie ai suoi sensori puoi tenere sotto controllo ogni parametro della tua salute come frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e qualità del sonno. Con più di 110 Modalità Sport monitori i tuoi allenamenti alla perfezione e ottieni un’analisi efficace grazie alla misurazione della VO2max.

Acquistala subito a soli 39 euro, invece di 59,99 euro. Questa promozione è dedicata solo ai clienti Prime. Approfitta subito del Prime Day attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.