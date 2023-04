Xiaomi Smart Band 7: ora ad un SUPER PREZZO su Amazon

Cala ancora il prezzo della Xiaomi Smart Band 7 su Amazon. La smart band, vero e proprio punto di riferimento del mercato, è ora disponibile al prezzo scontato di 41 euro, beneficiando di uno sconto extra di 2,20 euro rispetto al prezzo indicato su Amazon semplicemente aggiungendo il dispositivo al carrello. Si tratta di una promozione da cogliere al volo: a questo prezzo, infatti, la Smart Band 7 di Xiaomi non ha rivali. L’offerta può essere sfruttata tramite il link qui di sotto che vi porterà alla pagina Amazon della smart band.

Xiaomi Smart Band 7: ad un super prezzo grazie alla nuova offerta di Amazon

La Xiaomi Smart Band 7 ha tutto quello che serve per essere considerata come la smart band da acquistare oggi. Il dispositivo può contare su di un ampio display AMOLED da 1,62 pollici, completamente personalizzabile grazie ai numerosi quadranti disponibili.

Da segnalare anche un’autonomia ben superiore alla media, con la possibilità di coprire fino a 14 giorni di utilizzo. La Xiaomi Smart Band 7 è in grado di monitorare la salute dell’utente, il suo allenamento e tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, con tante opzioni per personalizzare il funzionamento. Si tratta di una smart band che abbina prestazioni complete ad un prezzo sempre più accessibile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Xiaomi Smart Band 7 al prezzo scontato di 41 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare la smart band di Xiaomi, nota anche come Mi Band 7, punto di riferimento del mercato per rapporto qualità/prezzo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il ink qui di sotto.

