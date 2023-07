Xiaomi Smart Band 7, mai così conveniente: su Amazon a meno di 40€!

La Xiaomi Smart Band 7 è dotata di un ampio schermo AMOLED da 1,62 pollici, che offre una visualizzazione dettagliata e ad alta risoluzione. Rispetto alla versione precedente, lo schermo è più grande del 24%, offrendo una migliore esperienza visiva. Grazie ai chipset di nuova generazione, la transizione tra le schermate risulta più fluida e reattiva, garantendo un’interazione intuitiva e rapida con il dispositivo.

Di gran lunga una delle migliori smartband sul mercato, specie per rapporto qualità-prezzo, oggi la Xiaomi Smart Band 7 può essere tua ad un prezzo straordinario: grazie all’offerta odierna di Amazon, la paghi appena 39,90€, con un fortissimo risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Questa smart band supporta oltre 110 modalità sportive, consentendoti di tenere traccia delle tue attività fisiche preferite. Che tu stia correndo, nuotando o facendo yoga, potrai monitorare le calorie bruciate, le variazioni della frequenza cardiaca e la durata dell’allenamento.

La Xiaomi Smart Band 7 offre una nuova esperienza di monitoraggio della salute. Puoi contare sul monitoraggio del massimo volume di ossigeno consumato per minuto (VO2 max) e della frequenza cardiaca in tempo reale. Il dispositivo è in grado di avvisarti tramite vibrazione se il tuo livello di ossigeno nel sangue scende al di sotto del 90% o se la tua frequenza cardiaca supera la zona di sicurezza. Inoltre, questa smart band monitora attentamente il tuo sonno, fornendo statistiche dettagliate sul sonno profondo, il sonno leggero e la fase REM. Queste informazioni possono essere consultate sullo smartphone collegato, consentendoti di valutare la qualità del tuo riposo notturno.

In altre parole, la Xiaomi Smart Band 7 è il tuo migliore alleato per perdere peso, fare attività fisica e tenerti in salute. A questo prezzo scontato, è un must buy da comprare assolutamente!

