Xiaomi Smart Band 7, l'EPICA smartband CROLLA con il Black Friday

La Xiaomi Smart Band 7 ha completamente rivoluzione il mondo delle smartband economiche con il suo inarrivabile rapporto qualità/prezzo, ma durante la settima del Black Friday è destinata a spopolare grazie alla straordinaria offerta su Amazon.

Con uno sconto del 22% che la crollare ad appena 46€, quest’oggi ti diamo l’opportunità di allacciare al polso una tra le migliori smartband economiche disponibili sul mercato. Non solo è realizzata con materiali di buon livello che gli conferiscono anche la completa impermeabilità fino a 50 metri di profondità, ma risponde alle tue personali esigenze senza mai un tentennamento.

Xiaomi Smart Band 7 crolla di prezzo su Amazon durante il Black Friday

La qualità della smartband la sia inizia ad assaporare sin dal primo sguardo al pannello: si tratta di un display AMOLED da 1.62 pollici ad alta risoluzione con una perfetta illuminazione anche sotto la luce diretta del sole. Il sensore HR, inoltre, registra costantemente la frequenza cardiaca (anche durante il sonno) e monitora la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

A tutto ciò si aggiungono anche una batteria di nuova concenzione che ti assicura fino a 14 giorni di autonomia con una singola ricarica, e un cervello hi-tech improntato per tracciare con estrema precisione più di 110 modalità sportive (indoor e all’aperto) per aiutarti durante i tuoi allenamenti e per mantenere uno stile di vita sano e attivo.

Prendi al volo questa offerta di Amazon fintanto che è ancora disponibile lo sconto del 22% sul prezzo di listino. Metti subito nel carrello la regina delle smartband economiche di Xiaomi sfruttando anche la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.