Xiaomi Smart Band 7: l'accessorio IMPERDIBILE è ora al PREZZO GIUSTO

Trovare una smartband ad un ottimo prezzo, senza compromessi sulla qualità e le prestazioni, non è facile: per questo motivo l’offerta proposta da Amazon e dedicata alla Xiaomi Smart Band 7 rappresenta l’occasione giusta per cambiare smartband e passare ad un nuovo modello.

Attualmente, infatti, sfruttando l’offerta di Amazon di oggi è possibile acquistare la Xiaomi Smart Band 7 al prezzo scontato di 44,70 euro invece di 59,99 euro. Si tratta di uno sconto aggiuntivo del 25% che garantisce un risparmio netto per chi cerca una nuova smartbanb completa, economica e senza compromessi.

Xiaomi Smart Band 7: la scelta giusta per spendere meno di 50 euro

La Xiaomi Smart Band 7 ha tutto quello che serve per essere la smartband di riferimento per chi vuole spendere meno di 50 euro. Il device presenta un display da 1,62 pollici con pannello AMOLED più grande del 25% rispetto alla generazione precedente e con un’alta densità di pixel (ben 326 PPI).

A disposizione degli utenti ci sono tantissime opzioni di personalizzazione, con tanti quadranti dinamici tra cui scegliere. Non mancano, naturalmente, le funzionalità smart oltre ad una serie di funzioni per il monitoraggio della salute e dell’attività sportiva.

Con la Xiaomi Smart Band 7 è possibile, ad esempio, monitorare la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue. Ci sono anche oltre 110 modalità sportive e c’è la resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Una nota di merito va all’autonomia con la batteria che garantisce fino a 14 giorni di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Xiaomi Smart Band 7 al prezzo scontato di 44,70 euro invece di 59,99 euro con un risparmio del 25% che permette di passare all’ottima smartband di casa Xaiomi con un prezzo decisamente conveniente.

