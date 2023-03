Xiaomi Smart Band 7 con sconto TOP del 27% su Amazon: tuo a 43,90€

Sei alla ricerca di un ottimo orologio da polso che possa tenere sotto controllo la tua salute e monitorarla quotidianamente? Bene, allora su Amazon c’è proprio quello che fa per te e al prezzo super scontato. Infatti, approfittando dell’offerta imperdibile, questo fantastico Xiaomi Smart Band 7 con sconto del 27% può essere tuo a soli 43,90 €.

Sicuramente, lo Smart Band 7 è uno degli smartwatch più amati poiché provvisto di caratteristiche tecniche veramente eccellenti. Infatti è equipaggiato da uno schermo AMOLED da 1.62 pollici – dunque molto più grande rispetto a quello del modello precedente – che senza dubbio si farà notare sul tuo polso. In questo modo, sarà molto più facile leggere le info che ti illustrerà l’orologio e potrai controllare i comandi in maniera altrettanto semplice, con una risoluzione di 326 PPI.

Avrai a disposizione più di 100 quadranti dinamici ed effetti di animazione molto più fluidi. Utilizzando questo importantissimo strumento del marchio Xiaomi, potrai tenere sotto controllo alcuni dei parametri più importanti per la tua salute. Potrai monitorare costantemente il livello di ossigeno nel sangue (SpO2).

Inoltre, lo Smart Band 7 sarà in grado di tenere sotto controllo anche la frequenza cardiaca 24 ore su 24. Il dispositivo da polso in questione, ti offrirà la possibilità di consultare in maniera estremamente precisa tutte le informazioni grazie ai grafici facili da leggere. Qualità del sonno, gestione della salute femminile, indice attività personali (pai) e monitoraggio del livello di stress sono altre funzioni che potrai controllare con lo Xiaomi Smart Band 7.

Per te che ami fare sport, l’orologio ti proporrà fino a più di 110 modalità sportive. Inoltre, è resistente all’acqua fino a 5 ATM ed ha una durata della batteria di 14 giorni. Insomma, un prodotto imperdibile soprattutto a questo prezzo. Quindi corri subito su Amazon e acquista lo Xiaomi Smart Band 7 con sconto del 27% a soli 43,90 €. Affrettati, l’offerta potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

