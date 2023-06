Xiaomi Smart Band 7: applica il Coupon 10% di eBay e scopri il risparmio

Vai subito su eBay se vuoi risparmiare sull’acquisto della fantastica Xiaomi Smart Band 7. Si tratta di una smartband molto amata dal pubblico per la sua leggerezza unita a funzionalità davvero premium. Il suo design inconfondibile non rinuncia a darti tutto quello che può servirti per salute, allenamento e forma fisica. Approfittane subito. La acquisti a soli 42,48 euro, invece di 59,99 euro. Questo grazie al Coupon 10% VACANZE23 da inserire prima del check out.

La consegna gratuita è inclusa in questa super offerta. In più puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 14,16 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Xiaomi Smart Band 7: scopri cosa si nasconde dentro questa piccola smartband

Xiaomi Smart Band 7 è un vero affare. Infatti, dotata di un display da 1,62 pollici AMOLED ad alta risoluzione e con modalità always-on, fornisce tutte le informazioni in modo chiaro e leggibile, anche sotto la luce diretta del sole. Il cinturino in morbido silicone è comodo da indossare. Puoi scegliere il tuo tra tantissimi colori differenti così come puoi personalizzare lo schermo grazie agli oltre 100 quadranti disponibili.

Inoltre, i suoi sensori forniscono i dati fondamentali per salute e allenamento. Oltre a supportare più di 110 modalità sportive, Smart Band 7 provvede un'analisi professionale dell'allenamento, definita VO2 Max. Infine, monitora la frequenza cardiaca, analizza la quantità di ossigeno nel sangue, controlla la qualità del sonno e segue le fasi del ciclo femminile.

