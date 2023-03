Xiaomi Smart Band 7 a PREZZO SCONTATO su Amazon: è da PRENDERE SUBITO

È il momento giusto per acquistare la Xiaomi Smart Band 7, nota anche come Mi Band 7. Si tratta di una delle migliori smart band sul mercato, in grado di garantire tante funzionalità ad un prezzo decisamente accessibile. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la comoda smart band di Xiaomi al prezzo scontato di 43 euro, con uno sconto del 27% rispetto al listino. L’offerta riguarda la versione venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce ed all’assistenza fornita da Amazon. Per acquistare la Xiaomi Smart Band 7 al miglior prezzo su Amazon è disponibile il link qui di sotto.

Xiaomi Smart Band 7: a questo prezzo è da prendere subito su Amazon

La Xiaomi Smart Band 7 ha tutto quello che serve per chi è alla ricerca di una smart band completa, per restare sempre sincronizzati con il proprio smartphone e monitorare la propria salute e il proprio allenamento. La Band di casa Xiaomi può contare su di un ampio display AMOLED da 1,62 pollici e su di un’autonomia di lunga durata (con un utilizzo standard, fino a 14 giorni). Da notare le tante funzionalità disponibili con la possibilità di monitorare il sonno, la frequenza cardiaca, l’indice SpO2 e varie modalità di allenamento. La Smart Band 7 di casa Xiaomi funziona con smartphone Android ed iPhone.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Xiaomi Smart Band 7 al prezzo scontato di 43 euro, con un taglio di prezzo del 27% rispetto al listino. L’offerta, valida solo per un periodo di tempo limitato, è accessibile dal link qui di sotto.

