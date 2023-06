Xiaomi Smart Band 7: 20€ di SCONTO IMMEDIATO su eBay

Acquista ora la Xiaomi Smart Band 7 a soli 39,99 euro, invece di 59,99 euro. Stiamo parlando della smartband numero 1 al mondo, apprezzata da milioni di utenti. Scontata di 20 euro la trovi solo su eBay, il colosso dello shopping online. Addirittura puoi anche decidere di pagarla in 3 rate tasso zero da soli 13,33 euro. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento prima del check out. Inoltre, hai anche la consegna gratuita.

Ricca di funzionalità, al polso è un vero portento. Sottile e leggera, offre un comfort perfetto tutti giorni sia per l’allenamento che per le attività quotidiane. Personalizza il display da 1,62 pollici AMOLED con oltre 100 quadranti personalizzati, tutti compatibili con la modalità always-on per avere sotto controllo tutte le informazioni che vuoi. In un attimo puoi accedere a tutti i parametri registrati e a colpo d’occhio all’ora esatta e al meteo oltre ad altri dati personalizzabili.

Xiaomi Smart Band 7: l’alleata della tua salute

Scegli Xiaomi Smart Band 7 come alleata per la tua salute. Una volta al polso puoi decidere di tenere monitorate costantemente frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue. Due parametri importanti da controllare. Inoltre, hai anche la possibilità di ottenere un’analisi professionale dell’allenamento (VO2max). Oltre a ciò i suoi sensori professionali verificano anche la qualità del sonno e per le donne le fasi del ciclo mestruale.

Allenati come e quanto vuoi grazie al supporto a oltre 110 modalità sportive. Resistente all’acqua fino a 5 ATM, ha una batteria efficientissima che dura fino a 14 giorni. Approfitta subito di questa incredibile offerta. Acquista la tua Smart Band 7 a soli 39,99 euro, invece di 59,99 euro. Con eBay puoi anche pagare in 3 rate tasso zero.

